الأمم المتحدة تنفي حصول تركيا على خصم في أسعار الحبوب الأوكرانية

نفت الأمم المتحدة حصول تركيا على خصم في أسعار الحبوب بموجب مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية التي وُقّعت في إسطنبول الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء.

وكانت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وقعت بتاريخ 22 يوليو/تموز الماضي في إسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وذكر البيان -الذي نقلته وكالة أنباء الأناضول- أنه "لا يوجد خصم مضمّن في اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود التي كانت وُقعت في إسطنبول". وأضاف دوجاريك أن "علاوة على ذلك لسنا على علم بأي اتفاقية أخرى من شأنها أن تضمن خصمًا"، وفق تعبيره.

وكانت تقارير إعلامية أوردت أن تركيا تحصل على خصم 25% في أسعار الحبوب المصدرة إليها بموجب مبادرة الشحن من الموانئ الأوكرانية.

وكانت أولى سفن شحن الحبوب الأوكرانية أبحرت في الأول من أغسطس/آب الحالي من ميناء أوديسا في أوكرانيا محملة بـ26 ألف طن من الحبوب للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ويسمح الاتفاق -الذي وقعته روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة- باستئناف شحنات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بداية الحرب إلى الأسواق العالمية.