"اختراق محتمل لقضية غامضة".. اعتقال مشتبه به في قتل مسلمين بنيو مكسيكو الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية، مساء الثلاثاء، أنها ألقت القبض على "المشتبه به الرئيسي" في مقتل 4 مسلمين بولاية نيو مكسيكو، في جرائم وصفها الرئيس جو بايدن بأنها مروعة وتثير الحزن.

وعلى تويتر، قال رئيس شرطة ألباكيركي هارولد ميدينا إن الشرطة تعقبت السيارة التي يشتبه في استخدامها بجرائم القتل وألقت القبض على المشتبه به. وأضاف "تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل".

وسعت ألباكيركي وسلطات الولاية لتوفير عدد أكبر من رجال الشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة مع استمرار التحقيق في المدينة، التي تضم ما يصل إلى 5 آلاف مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 565 ألف نسمة.

وكانت السلطات أعلنت السبت أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل 3 مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وقد أطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة.

وجاء ذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 أغسطس/آب الجاري قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.

وجاء في بيان لشرطة ألباكيركي السبت أنها عثرت على جثة قتيل رابع مساء الجمعة، ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم "ينحدّر من جنوب آسيا".

مسلمون من جنوب آسيا

وأضاف البيان أن "المحققين يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بـ3 عمليات قتل وقعت أخيرا واستهدفت مسلمين متحدّرين من جنوب آسيا".

وبين هؤلاء الضحايا باكستانيان، أحدهما يبلغ 27 عاما وعثر على جثته في 1 أغسطس/آب الجاري، والآخر 41 عاما وعثر على جثته في 26 يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت الشرطة أن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألباكيركي.

وأصدرت الشرطة هذا الأسبوع صورة لسيارة تقول إن القاتل استخدمها.

والأحد الماضي، استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن جرائم قتل 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو وأعرب في تغريدة عن "غضبه وحزنه إزاء الجرائم المروعة التي قُتل فيها 4 رجال مسلمين في ألباكيركي".

وتابع "بانتظار نتائج التحقيق، أصلي من أجل عائلات الضحايا، وإدارتي تقف بحزم مع الجالية المسلمة. هذه الهجمات الحاقدة لا مكان لها في الولايات المتحدة".