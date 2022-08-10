بحثا العلاقات الثنائية وتطورات غزة.. اتصال هاتفي بين أمير قطر والسيسي

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء أمس الثلاثاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، فقد تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الوضع في غزة.

وكان الشيخ تميم زار مصر في 24 و25 يونيو/حزيران الماضي تلبية لدعوة من الرئيس السيسي.