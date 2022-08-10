بحثا العلاقات الثنائية وتطورات غزة.. اتصال هاتفي بين أمير قطر والسيسي
10/8/2022
أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء أمس الثلاثاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، فقد تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الوضع في غزة.
وكان الشيخ تميم زار مصر في 24 و25 يونيو/حزيران الماضي تلبية لدعوة من الرئيس السيسي.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)