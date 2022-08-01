ليبيا.. المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة لدورة خامسة على التوالي

فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للمرة الخامسة بالجولة الثانية بعد حصوله على 65 صوتا في انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بينما حصل منافسه العجيلي بوسديل على 50 صوتا.

وترشح للجولة الأولى من الانتخابات 4 أعضاء، تقدمهم رئيس المجلس خالد المشري، بالإضافة إلى فتح الله السريري، والعجيلي بوسديل، وعبد السلام الصفراني، وحضر الجلسة 118 عضوا.

ويتشارك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس كل عام، وتداول على الرئاسة رئيسان حتى الآن، هما، عبد الرحمن السويحلي، وخالد المشري.

ويأتي انتخاب المشري في ظل جمود سياسي وصراع بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا.