توقعات بانخفاض عدد سكان ماليزيا وهذا هو السبب

من المتوقع أن ينخفض تعداد سكان ماليزيا السنوي بنحو 0.2% خلال العام الجاري، إذ من المتوقع أن يصل إلى 32.7 مليونا.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الانخفاض في عدد السكان يرجع -بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الحكومي- إلى تراجع عدد غير المواطنين الذين يدخلون البلاد خلال جائحة كورونا.

وقال التقرير إن عدد الأجانب، الذي يصل إلى 7.4% من إجمالي تعداد السكان، سوف ينخفض إلى 2.4 مليون شخص هذا العام مقارنة بـ 2.6 مليون خلال 2021.

وقد اتخذت السطات الصحية جملة واسعة من التدابير الاحترازية على دخول الأجانب خلال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، كما فرضت عددا من الإغلاقات الشاملة التي حالت دون دخول السياح والمقيمين الأجانب.