رئيس سريلانكا ينقل لمكان آمن قبيل اقتحام المحتجين لمقره ورئيس الوزراء يدعو لاجتماع حكومي طارئ

نقل الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا أمس الجمعة من مقره في العاصمة كولومبو إلى مكان آمن، قبل أن تعرض إحدى وسائل الإعلام الخاصة مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس وهم يقتحمون اليوم السبت المجمع الرئاسي، فيما دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع حكومي عاجل عقب فرار الرئيس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية أن الرئيس راجاباكسا نُقل إلى مكان آمن"، وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وقد دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ صباح اليوم لاجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس، وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن قيادات الأحزاب السياسية ستجتمع قريبا لتدارس الموقف والتوصل إلى حل سريع للأزمة التي تمر بها البلاد.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء أن ويكرمسينغ طلب أيضا من رئيس البرلمان استدعاء النواب، وأفاد مصدر في الحكومة لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء نقل أيضا إلى مكان آمن.

وعرضت محطة "سيراسا" التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة رغم استخدام الأمن للغاز المدمع لتفريقهم، ورغم وجود حواجز حديدية ثقيلة في المناطق المحيطة بالمجمع الرئاسي.

وأظهرت لقطات أخرى آلاف المتظاهرين وهم يقتحمون أيضا مبنى يطل على البحر ويضم مقر أمانة الرئاسة، ووزارة المالية والذي كان موقع اعتصام للمحتجين منذ شهور.

ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة في الموقعين من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس بالتنحي، والذين توافد أعداد كبيرة منهم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاج اليوم للمطالبة باستقالة رئيس البلاد بسبب إخفاقه في حل المشكلات الاقتصادية، في مشهد جديد من الاضطرابات الناجمة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت مصادر طبية لوكالة إن ما لا يقل عن 39 شخصا، بينهم شرطيان، أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة ونقلوا إلى المستشفيات.

حظر التجول

وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر أمس الجمعة، بعد أن هدد نشطاء ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا بسبب قرار الحظر.

وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، وأجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لمظاهرة اليوم السبت، وفق مسؤولين.

وكانت الأمم المتحدة حضت السلطات السريلانكية والمتظاهرين على ضمان أن تكون مظاهرات اليوم السبت سلمية، وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "نحض السلطات السريلانكية على التحلي بضبط النفس في حماية التجمعات، وضمان كل جهد ضروري لمنع العنف".

وتعاني سريلانكا -وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 22 مليونا- منذ بداية العام الجاري من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم مطرد، بعد نفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية الضروري لاستيراد سلع حيوية.

وتستمر مشاهد انتظار طوابير طويلة خارج محطات الوقود، حيث لا يتوفر سوى مخزون محدود من الوقود. وذكر مكتب الرئاسة أمس الجمعة أن إجراءات اتخذت لاستعادة إمدادات الوقود والغاز والأدوية، وناشدت سريلانكا أيضا صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ مالي، وذلك بعد تخلف البلاد عن سداد ديون خارجية بقيمة 51 مليار دولار.