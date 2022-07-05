النووي الإيراني.. واشنطن تبدي استعدادها لتوقيع اتفاق يشمل رفع العقوبات وطهران تدعوها لتقديم ضمانات كاملة

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة مستعدة لتوقيع اتفاق يشمل رفع العقوبات عن إيران، لكنها تنتظر استعداد طهران لذلك، في حين أكد مسؤول إيراني أن توقيع الاتفاق مرهون بإرادة أميركية جادة.

وأضاف مالي -في تصريحات صحفية- أن وفد طهران قدّم في الدوحة مطالب لا تتعلق بالاتفاق النووي، وأن عليه الرد على المقترحات الأميركية.

وأشار مالي إلى إن إيران أحرزت تقدما مقلقا في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مضيفا أن هناك اقتراحا مطروحا على الطاولة بشأن جدول زمني تعود على أساسه إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي وترفع بموجبه واشنطن العقوبات عن طهران.

وأوضح المسؤول الأميركي أن "النقاش المطلوب حقيقة الآن ليس بيننا وبين إيران، وإن كنا مستعدين لذلك، بل بين إيران ونفسها؛ فهي تحتاج للتوصل إلى قرار بشأن إذا ما كانت مستعدة الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق".

وفي رده على التصريحات الأميركية، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن بلاده مستعدة لعقد اتفاق قوي وهذا مشروط بإدارة أميركية جادة، موضحا أن ما تسميه واشنطن شروطا "هو حقنا الطبيعي، ولو كان القرار للأوروبيين لتم توقيع الاتفاق".

وقال إن وفد بلاده إلى مفاوضات الدوحة لم يلمس أي تغيير أميركي "بشأن مصالحنا في الاتفاق النووي"، موضحا أن الحديث عن سعي طهران لتصنيع سلاح نووي مجرد اتهامات تهدف لزيادة الضغط السياسي عليها.

وأكد المسؤول أن طهران تريد تنفيذا كاملا لبنود الاتفاق النووي، "وتشدد على أهمية تقديم ضمانات كافية"، مشيرا إلى أن أغلب القضايا الفنية تم حلها في فيينا والقضايا المتبقية تتعلق بالعقوبات وتقديم الضمانات.





ماكرون ولبيد

في غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ترغب في الوصول في أسرع وقت ممكن إلى احترام للاتفاق النووي مع إيران.

وشدد -خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد في باريس- على ضرورة الدفاع عن الاتفاق النووي واستكمال المفاوضات، مشيرا إلى أن باريس ستواصل الجهود مع شركائها لإعادة طهران إلى المنطق، وفق تعبيره.

من جهته، قال لبيد -خلال اللقاء- إن إيران تنتهك الاتفاق النووي، وإن على العالم أن يرد على تجاوزاتها، مشيرا إلى أن "المأزق النووي الإيراني الحالي سيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط، كما أنه يهدد السلام العالمي".

وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم الثلاثاء- إن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يضيق قريبا.

وكتب بوريل -على تويتر- بعد أن تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن"، مضيفا أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق.

اتفاق قوي محكم

وكان وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده مستعدة وجادة في التوصل إلى ما وصفه باتفاق نووي قوي ومحكم.

وأضاف عبد اللهيان -في اتصال مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي- أن المفاوضات البناءة مرهونة بجدية ومبادرة واشنطن، ومدى مرونتها.

وفي السياق، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير العماني أكد لنظيره الإيراني أن الوصول إلى نتيجة نهائية في المفاوضات النووية أمر مهم وضروري، وأن مسقط تدعم المفاوضات النووية بهدف الوصول إلى نتيجة تحفظ مصالح طهران.

وسبق أن صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار للالتزام بمتطلبات الحوار والاتفاق النووي.

وأضاف -خلال تسلمه أوراق اعتماد سفيري سويسرا وليتوانيا الجديدين لدى طهران- أن الدول الأوروبية وواشنطن ترتكب خطأ في الحسابات تجاه إيران، مؤكدا أن سياسة الهيمنة التي تمارسها هذه الدول تعطي نتائج عكسية.

ورأى رئيسي القرار الذي صدر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده غير مسؤول وينتهك روح التفاوض والاتفاق، ويظهر تناقض سلوك هذه الدول، داعيا إياها إلى الالتزام بتعهداتها.