رواد روس يحتفلون في الفضاء بسيطرة موسكو على مقاطعة لوغانسك شرقي أوكرانيا

احتفل رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية -اليوم الاثنين- بمناسبة سيطرة قوات بلادهم على منطقة لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

ووصفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيطرة القوات الروسية على منطقة لوغانسك "بيوم تحرير يستحق الاحتفال به على الأرض وفي الفضاء".

ونشرت الوكالة صورا لرواد الفضاء: أوليغ آرتمييف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كوراسكوف، وهم مبتسمون ويرفعون أعلام الانفصاليين الموالين لروسيا، ضمن ما يعرف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا.

وكتبت الوكالة عبر تطبيق تلغرام "إنه يوم طال انتظاره، يوم ينتظره أهالي المناطق المحتلة في لوغانسك منذ 8 أعوام".

وكانت روسيا أعلنت أمس الأحد سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك بعد انتزاعها ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى في هذه المنطقة.

واليوم أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا، بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.