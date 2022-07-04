قتلى وجرحى بإطلاق نار على موكب احتفالي في شيكاغو الأميركية والسلطات توقف المشتبه فيه

قالت عمدة مدينة هايلاند بارك بولاية إيلينوي الأميركية نانسي روترنج إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون بجروح في إطلاق نار استهدف موكبا للمحتفلين بعيد الاستقلال في المدينة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذه الهجوم، وهو رجل أبيض يدعى روبرت كريمو ويبلغ من العمر 22 عاما، بعد مطاردة قصيرة ومن دون أي حوادث، وأنها بدأت التحقيق معه.

وقالت الشرطة -في البلدة الواقعة شمالي شيكاغو- إن مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم الدعم في التحقيق، مشيرة إلى أنها عثرت على سلاح الجريمة، وأن التقارير الأولية تظهر أن الجاني أطلق النار من على سطح أحد المباني.

NEW: Terrifying footage shows people fleeing as gunshots ring out at the Highland Park Fourth of July parade ⚠️TIROTEO⚠️ #Chicago #EEUU #July4 🇺🇸Se ha producido un tiroteo en un desfile del Día de la Independencia en Illinois.

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وقالت عمدة هايلاند -خلال مؤتمر صحفي- إن "مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع، وإن قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب".

وقالت إدارة المدينة -في بيان- إن العديد من ضباط إنفاذ القانون يباشرون الآن عملهم في مكان الحادث، وقاموا بتأمين الحدود المحيطة بمنطقة وسط هايلاند بارك.

استهداف ضابطين

وفي ولاية فيلادلفيا، قال مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة تعرضا لإطلاق نار بعد "حادث أمني" بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي، في حين كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

يذكر أن الرابع من يوليو/تموز في الولايات المتحدة يوافق عيد الاستقلال، وهو عطلة عامة للاحتفال بإعلان اعتماد وثيقة الاستقلال عام 1776، وفي هذه المناسبة يتم إطلاق الألعاب النارية وإقامة العروض في أنحاء البلاد.