قتلى وجرحى بإطلاق نار على موكب احتفالي في شيكاغو الأميركية والسلطات توقف المشتبه فيه

قالت عمدة مدينة هايلاند بارك بولاية إيلينوي الأميركية نانسي روترنج إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون بجروح في إطلاق نار استهدف موكبا للمحتفلين بعيد الاستقلال في المدينة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذه الهجوم، وهو رجل أبيض يدعى روبرت كريمو ويبلغ من العمر 22 عاما، بعد مطاردة قصيرة ومن دون أي حوادث، وأنها بدأت التحقيق معه.

وقالت الشرطة -في البلدة الواقعة شمالي شيكاغو- إن مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم الدعم في التحقيق، مشيرة إلى أنها عثرت على سلاح الجريمة، وأن التقارير الأولية تظهر أن الجاني أطلق النار من على سطح أحد المباني.

