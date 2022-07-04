أشكال مختلفة لتفاقم ظاهرة تغير المناخ.. عواصف رملية في العراق وفيضانات خطيرة بأستراليا وإعصار في الصين

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى الأحد عاصفة ترابية شديدة أثرت على الحركة الجوية، في حين أخلت أستراليا السكان في جنوب غربي سيدني، وسط هطول غزير للأمطار وهبوب رياح قوية وتوقعات بحدوث أسوأ فيضانات، كما تسبب أول إعصار هذا العام بالصين في هبوب عواصف وسقوط أمطار على سواحل البلاد الجنوبية؛ مما أدى إلى فيضانات عارمة؛ وتعزو الدراسات كل هذا إلى تفاقم ظاهرة تغير المناخ.

وأعلنت إدارة مطار بغداد الدولي استئناف الرحلات من وإلى مطار المدينة بعد ساعات من توقفها بسبب عاصفة رملية شديدة ضربت العاصمة العراقية وعددا من محافظات البلاد.

وكانت إدارة المطار قالت إنه تم إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية السيئة. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية منذ صباح الأحد عاصفة ترابية وسط توقعات بانحسارها مساء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

ويشهد العراق في عموم مناطقه -خاصة الغربية منه- عواصف ترابية طيلة فصول السنة، بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الواردات المائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الغبار وهو ما انعكس على حياة المواطنين، خاصة ممن يعانون من الحساسية والربو والتهاب القصبات الهوائية.

وتوقعت وزارة البيئة العراقية ارتفاع نسبة تصاعد الغبار في البلاد من 272 يوما في السنة حاليا إلى 300 يوم حتى عام 2050.

فيضانات أستراليا

وفي أستراليا، أمرت السلطات آلاف السكان بإخلاء جنوب غربي سيدني (أكبر مدن أستراليا)، وسط هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على الساحل الشرقي، مع توقعات بحدوث فيضانات أسوأ من تلك التي اجتاحت المنطقة العام الماضي.

ويهدد هطول الأمطار الغزيرة مع ارتفاع منسوب المياه في السدود والأنهار بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية على امتداد منطقة الساحل الشرقي إلى الشمال والجنوب من سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز، مع توقع اشتداد هطول الأمطار مساء الأحد.

وقالت وزير خدمات الطوارئ في "نيو ساوث ويلز" ستيف كوك في إفادة تلفزيونية مساء الأحد "إذا كنت قد نجوت في (فيضانات) عام 2021 لا تفترض أنك ستكون آمنا الليلة. هذا وضع سريع التطور ويمكننا أن نشهد تأثر مناطق لم تشهد فيضانات من قبل".

وفي كامدن -الضاحية الجنوبية الغربية لسيدني، التي تضم أكثر من 100 ألف شخص- غرقت المحلات ومحطة وقود بمياه الفيضانات.

وقالت هيئة إدارة المياه إن الأمطار الغزيرة تسببت في تسرب المياه من سد واراغبما (جنوب غربي سيدني) خلال الليل، مضيفة أن نماذج المحاكاة أظهرت أن التسرب سيكون مشابها لتسرب كبير حدث في مارس/آذار 2021 في السد نفسه.

وتتعرض أستراليا لبعض أسوأ تداعيات التغير المناخي؛ إذ ازدادت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية.

إعصار في الصين

وفي الصين، تسبب أول إعصار هذا العام في هبوب عواصف وسقوط أمطار على سواحل البلاد الجنوبية؛ مما أدى إلى فيضانات عارمة في أقاليم من بينها غوانغدونغ (أكبر أقاليم الصين سكانا).

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية -في بيان- إن الإعصار "تشابا" -الذي يتحرك جهة الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة- تسبب في سقوط أمطار غزيرة قد تتجاوز الرقم القياسي للأمطار التراكمية، وإنه يسحب حزام الأمطار الموسمية في المنطقة إلى داخل البلاد.