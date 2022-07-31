قرب الحدود مع المكسيك.. إطلاق النار على جنود يتولون حراسة موكب رئيس غواتيمالا

أطلق مسلحون النار، أمس السبت، على جنود يتولون حراسة رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي الذي كان على بعد كيلومترين من موقع الحادث، بالقرب من الحدود مع المكسيك.

وقال متحدث باسم الجيش في غواتيمالا إن قوات من الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حراسة الرئيس أليخاندرو غياماتي، لكن الرئيس لم يكن موجودا في المكان وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى.

وأضاف أن القوات أوقفت السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة غياماتي لمنطقة هويهويتينانجو، على بُعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة غواتيمالا سيتي.

وأوضح أن ركاب السيارة أطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، بينما كان غياماتي على بُعد حوالي كيلومترين من المكان.

وقالت الحكومة في بيان "نبلغ شعب غواتيمالا والمجتمع الدولي بأن الرئيس لم يصب بأذى وتم إجلاؤه من المنطقة في الوقت المناسب".

وقال المتحدث إن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية.

وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

وقال المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد 4 أشخاص من غواتيمالا، كما تم العثور على قاذفي قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.