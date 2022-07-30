ليبيا.. المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تغادر منصبها نهاية يوليو

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن المستشارة الأممية للشأن الليبي ستيفاني وليامز ستغادر منصبها أواخر يوليو/تموز الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث الأممي إنهم "يحاولون في أسرع وقت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بالمهمات التي تقوم بها وليامز ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن".

وأفاد بأن البعثة الأممية في ليبيا موجودة وأن الشخص الذي يتولى المسؤولية مكان وليامز هو ريزدون زنينغا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وليامز مستشارةً خاصةً بالشأن الليبي.

وقادت وليامز جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي قبل عامين ضمن ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطات الحالية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي)، فيما فشلت تلك الجهود في الوصول لانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي كان ذلك الملتقى قد أقرها.

وأدارت وليامز أيضا مبادرة أطلقتها قبل أشهر لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات دون تحقق ذلك حتى الآن. ​​​​​​​