استشهاد شاب من جنين متأثرا بجراح أصيب بها السبت

جنين- أعلن في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين شمال الضفة الغربية استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها مساء أمس السبت خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدته جبع جنوب المدينة.

وكان الشاب علاونة قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه ويده ودخل المشفى بحالة خطرة للغاية، حيث أشارت المعلومات الطبية الواردة من مشفى ابن سينا إلى أن إصابته بالبطن أثرت بشكل مباشر على الكبد وظل منذ يوم أمس يرقد في غرفة العناية الحثيثة تحت المراقبة وتقديم العلاج لا سيما جهاز التنفس الاصطناعي ومدعمات رفع ضغط الدم.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشهيد كامل علاونة سُمي بهذا الاسم تيمنا باسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر قضى سنوات عديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وباستشهاد علاونة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 77 بينهم 18 طفلا و5 نساء، وسجلت مدينة جنين أعلى نسبة بعدد الشهداء.