الدانمارك.. الشرطة تؤكد سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تسوق بالعاصمة وتعلن توقيف مشتبه فيه

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الدانماركية قولها إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون، في حادثة إطلاق النار في مركز للتسوق بالعاصمة كوبنهاغن أمس الأحد، ولم تستبعد الشرطة أن يكون الحادث "عملا إرهابيا".

وأعلنت الشرطة الدانماركية في وقت سابق إلقاء القبض على مشتبه فيه، وكتبت على تويتر "أُوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق، لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص".

وقالت الشرطة إن عددا من رجال الأمن أُرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، ونصح رجال الشرطة الأشخاص الموجودين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

وذكر التلفزيون الوطني "دي آر" (DR) أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لكن هذه الحصيلة لا تشمل من تم إسعافهم في المكان.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

وفي وقت سابق، كتبت رئيسة بلدية العاصمة الدانماركية صوفي أندرسن -على تويتر- "لا نعلم حتى الآن عدد المصابين أو القتلى لكن الأمر خطير جدا"، موضحة أنه تم تشكيل خلية أزمة.

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من 100 شخص إلى خارج المركز التجاري، حسب ما نقلته وسائل إعلام دانماركية عن شهود.

وضربت الشرطة طوقا أمنيا واسعا وقطعت الطرق المؤدية إلى مركز التسوق، وأوقفت حركة المترو، وكانت مروحية تحلق في الأجواء.