ضربت إيران واليمن ودولا خليجية.. أمطار غزيرة تتسبب في سيول وفيضانات وسقوط ضحايا

ضربت موجة سيول وفيضانات عددا من دول المنطقة نتيجة الأمطار الغزيرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا، كما ألحقت السيول أضرارا بالغة بالطرق وبعض المباني السكنية.

ففي إيران، أعلن الهلال الأحمر مقتل اثنين وإصابة 8 آخرين جراء فيضانات وانهيارات أرضية ضربت منطقة إمام زاده داود شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم نتيجة الأمطار الغزيرة، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين محتملين جارية.

وأشارت الجمعية إلى هطول أمطار غزيرة في منطقة شميران شمال العاصمة طهران ومدينة باكدشت (شرق طهران) ومنطقة ملارد الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي طهران والبرز، وتسببت في حدوث سيول. وفي مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد لقي طفلان مصرعهما جراء فيضانات اجتاحت المدينة فجر اليوم.

وأمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السلطات المعنية بالإسراع في تقديم المساعدات للمنكوبين، فيما تشكلت خلية إدارة للأزمة في طهران برئاسة وزير الداخلية أحمد وحيدي للوقوف على آثار الفيضانات.

أمطار غزيرة باليمن

وفي اليمن، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من هطول أمطار غزيرة في جميع أرجاء اليمن خلال شهر يوليو/تموز الحالي، تؤدي إلى حدوث فيضانات مدمرة ودمار لسبل المعيشة والممتلكات.

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى توفير تدابير ومساعدات عاجلة؛ لتخفيف آثار الفيضانات وخاصة في المناطق المنخفضة غرب اليمن.

ويوم الاثنين الماضي، نقلت مصادر محلية أن عدد ضحايا الفيضانات في اليمن ارتفع إلى 22 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، بينما أصيب آخرون في عدد من محافظات شمال اليمن وجنوبه خلال اليومين الماضيين جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة ضربت مناطق كثيرة من البلاد، بفعل منخفض جوي تتعرض له.

من المتوقع هطول #أمطار غزيرة🌧️في جميع أرجاء #اليمن خلال شهر يوليو الحالي تؤدي إلى حدوث #فيضانات🌊مدمرة و دمار لسبل المعيشة والممتلكات. تدعو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى توفير تدابير ومساعدات عاجلة لتخفيف آثار الفيضانات وخاصة في المناطق المنخفضة غرب اليمن. pic.twitter.com/0JsISZlcLD — FAO in Yemen (@FAOYemen) July 21, 2022

دول الخليج

وفي الإمارات، ضربت سيول كبيرة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة (شمال)، عقب هَطْلِ أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الطرق وانقطاعها، وأظهرت مقاطع نشرها مغردون على تويتر وحسابات على تطبيق سناب شات السيول التي ضربت الإمارات الثلاث وقد تسببت في غرق عدد كبير من المركبات.

كما أعلنت الحكومة الإماراتية أمس الأربعاء عن تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول، كما وجهت بنقل كافة الأسر المتضررة في المناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة، بالإضافة إلى إجلاء الأسر التي تعيش في مناطق قريبة من أماكن تشكل السيول.

قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تعلن عن تنفيذها عملية "#الأيدي_الوفية" لدعم السلطات المدنية في الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي، وتركزت العملية على إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه والمحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاءهم لمناطق الايواء دون خسائر pic.twitter.com/TiXSe3V6C2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 28, 2022

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.

وناشدت السلطات كافة المواطنين والمقيمين -وخاصة في المناطق الجبلية- اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث.

وشهدت ولايات شناص وصحم والرستاق بمحافظة الباطنة (شمال) في سلطنة عُمان هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، متأثرة بالحالة الجوية التي تعم البلاد، وأدى هطول الأمطار إلى جريان عدد من الشعاب والأودية.

تشهد المناطق الجبلية في محافظتي شمال وجنوب #الباطنة هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة وجريان الأودية والشعاب. #العُمانية pic.twitter.com/vB4X81WLQ9 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 27, 2022

وفي قطر، سقطت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق مختلفة من البلاد، ولاسيما في الوسط والجنوب، وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على بعض المناطق تصحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، مع أمواج عالية في عرض البحر.

وتوقعت الإدارة أن يصاحب الطقس على الساحل -حتى مساء اليوم- غبار عالق إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة السعودية أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان (جنوب غرب)، يصحبها نشاط في الرياح.