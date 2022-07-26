مكسب سياسي جديد.. المحكمة العليا تمنح رئاسة حكومة إقليم البنجاب لتحالف عمران خان

إسلام آباد – أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارها في القضية التي أثيرت قبل أيام بشأن التصويت على رئاسة حكومة إقليم البنجاب، والذي انتهى بفوز حمزة شهباز شريف مرشح حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف برئاسة الحكومة.

وحكمت المحكمة العليا بعدم مشروعية قرار دوست مازاري نائب رئيس برلمان الإقليم الذي أمر بإلغاء 10 أصوات من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح قائد أعظم المتحالف مع حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وبقرار المحكمة، يصبح برويز إلهي تشودري رئيس حكومة البنجاب بدلا من حمزة شهباز شريف.

ويأتي هذا القرار في مصلحة تحالف حزب حركة الإنصاف والرابطة-جناح قائد أعظم، الذي فاز قبل أيام في انتخابات الإقليم التكميلية.

وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف قد ناشدت المحكمة العليا لتشكيل لجنة تضم عددا أكبر من القضاة للنظر في القضية، لكن المحكمة العليا رفضت ذلك.

ويطالب عمران خان بإجراء انتخابات وطنية جديدة بعد فوز حزبه الكاسح في الانتخابات التكميلية بإقليم البنجاب، وقال عبر تويتر "أي مسار آخر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الغموض السياسي والفوضى الاقتصادية".