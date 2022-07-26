قتلى من حركة الشباب في غارة جوية بطائرات مسيّرة جنوبي الصومال

قالت مصادر محلية في الصومال إن أكثر من 15 عنصرا من حركة الشباب المجاهدين قتلوا في غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة، يُعتقد أنها أميركية، على منطقة "تَورَ تَوْرَو"، في محافظة "شبيلي السفلى" بجنوب البلاد.

واليوم الثلاثاء أعلنت القوات الصومالية تدمير قواعد لحركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية بونتلاند شمال شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية بأن ذلك جاء نتيجة لعملية عسكرية مخططة نُفّذت في جبال جوليس وعلميسكاد بإقليم بري، حيث دُمّرت القواعد التي كانت العناصر المسلحة تتحصن فيها.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي قال الجيش الأميركي إنه نفذ غارة جوية ضد حركة الشباب كانت الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال البنتاغون حينئذ إن القيادة العسكرية لأفريقيا "أفريكوم" (AFRICOM) "نفذت غارة جوية في منطقة غالكعيو على بعد 700 كلم شمال شرق مقديشو".

وتخوض الحكومة حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب المسلحة التي أُسّست مطلع 2004، وتتبع فكريا تنظيم القاعدة، وسبق أن تبنّت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.