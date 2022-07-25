الهند.. أول رئيسة من فئة المهمشين تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدت رئيسة الهند الجديدة دروبادي مورمو اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهي أول رئيسة من فئة المجتمعات المهمشة في البلاد.

ونالت مورمو تأييد 64% من أعضاء البرلمان ومجالس الولايات، في التصويت الذي أجري الأسبوع الماضي.

وقالت مورمو في خطابها الأول أمام البرلمان إن اختيارها في منصب الرئيس إنجاز لها ولكل فقير في الهند، مضيفة "انتخابي هو دليل على أن الفقراء في هذا البلد يمكن أن تكون لهم أحلام وأن يحققوها أيضا".

وتنتمي مورمو إلى الحزب القومي الهندوسي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، وحظيت بدعم كبير من الحزب وحلفائه في البرلمان ومجالس الدولة، لتصبح بذلك الرئيس الـ15 للبلاد خلفا لسلفها رام ناث كوفيند.

وتعدّ مورمو ثاني رئيسة للبلاد بعد براتيبها باتيل التي شغلت المنصب 5 سنوات من عام 2007، ويعدّ دور الرئيس في الهند شرفيا إلى حد كبير، إذ تتركز السلطة في يد رئيس الوزراء وحكومته، لكن يمكن للرئيس طلب إعادة النظر في بعض مشاريع القوانين البرلمانية والمساعدة أيضا في تشكيل الحكومات.