الليكود يقرر إلغاء الانتخابات لاختيار بديل لنتنياهو بسبب غياب المنافسين

قررت لجنة الانتخابات في حزب الليكود الإسرائيلي إلغاء انتخابات رئاسة الحزب التي كان مقررا إجراؤها قبل الانتخابات العامة للكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء قرار اللجنة بسبب غياب أي منافس لرئيس الحزب الحالي بنيامين نتنياهو، وعدم تقديم أي عضو ترشيحه لمنافسته.

ويشغل نتنياهو منصب رئاسة حزب الليكود (يمين) منذ عام 2005، من دون أن يتمكن أي منافس من داخل الحزب من الإطاحة به.

يشار إلى أن آخر انتخابات شهدها الحزب اليميني كانت أواخر عام 2019، إذ نافس جدعون ساعر (وزير العدل الحالي) نتنياهو، لكن نتنياهو فاز بسهولة محققا نسبة 72.5% من الأصوات مقابل 27.5 % لمنافسه ساعر الذي أعلن لاحقا انشقاقه عن الليكود وتأسيس حزب "أمل جديد".

ومن المقرر أن يشارك أعضاء اللجنة المركزية لليكود في الأسابيع القادمة في انتخاب أعضاء الحزب ضمن القائمة الانتخابية التي ستنافس في الانتخابات العامة المبكرة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتوقع أن تشهد الانتخابات الداخلية منافسة شديدة بين أقطاب الحزب الساعين للمحافظة على مواقعهم المتقدمة في القائمة.

وتعدّ الانتخابات المبكرة هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل منذ أبريل/نيسان 2019، في ظل حالة من الاستقطاب الشديد وعدم الاستقرار السياسي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الليكود سيحصد نحو 34 مقعدا ليشكل أكبر قوة في الكنيست في دورته الـ25.