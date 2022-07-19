13 قتيلا في عراك داخل سجن بالإكوادور

قُتل 13 سجينًا وأصيب آخران بجروح في عراك اندلع أمس الاثنين داخل سجن في الإكوادور، حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت هيئة إدارة السجون -في تغريدة على تويتر- إن العراك اندلع في سجن بيلافيستا بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (80 كلم غرب العاصمة كيتو).

يذكر أنه دارت في السجن نفسه في مايو/أيار اشتباكات دموية بين عصابتين متناحرتين أسفرت عن مصرع 44 سجينًا وفرار 220 آخرين، وقد عادت السلطات وألقت القبض عليهم جميعًا تقريبًا.

وأكدت الهيئة أن إدارة السجن "استعادت السيطرة" عليه بعد حصولها على "مساندة من الشرطة والجيش".

وغالبًا ما تشهد سجون الإكوادور اشتباكات عنيفة ووحشية بين عصابات متناحرة.

ووفق الحكومة، فإن عصابات لتهريب المخدرات تسيطر عليها "كارتيلات" مكسيكية تخوض في ما بينها حروبا للسيطرة على السجون المكتظة في الإكوادور، وهي حرب عجزت السلطات حتى الآن عن وقفها.

وفي 2021 ضبطت الإكوادور 210 أطنان من المخدّرات معظمها من الكوكايين، ومنذ مطلع العام الجاري بلغت زنة المضبوطات نحو 70 طنًّا.

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ، إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد نحو 39 ألفا، في حين أن طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفا، ويتولى 1500 حارس مراقبة هذه السجون، في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود 4 آلاف عنصر.