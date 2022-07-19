إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل قوله إن 3 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم خلال اقتحام قوة إسرائيلية مخيم عسكر الجديد، نقلوا على إثرها لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها المخيم.