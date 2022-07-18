الاتحاد الأوروبي: تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" مشيرا إلى أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وذكر بوريل -لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا أن "حياة (…) عشرات آلاف الأشخاص رهن بهذا الاتفاق" الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ويهدف مشروع الاتفاق إلى إخراج حوالي 20 مليون طن من الحبوب من الصوامع الأوكرانية، عبر البحر الأسود.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهّل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة المتأثّرة بالعقوبات الغربية التي تضرب السلاسل اللوجستية والمالية الروسية.

وقد أعلنت روسيا أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة لاجتماع يُعقد هذا الأسبوع في تركيا.

يذكر أن إسطنبول استضافت الأربعاء الماضي مباحثات بين موسكو وكييف لكسر الجمود في تصدير الحبوب من أوكرانيا الذي تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ردا على حربها على أوكرانيا.

وردا على تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قال بوريل "بعض القادة الأوروبيين صرّحوا بأن العقوبات كانت خطًأ. لا أعتقد أنها خطأ، هذا ما ينبغي علينا فعله، وسنواصل".

يذكر أن أوربان ندد يوم الجمعة الماضي بالعقوبات على موسكو معتبرًا أنها "خطأ" لأنها "لم تحقق أهدافها، وحتى أنها على العكس كانت لها آثار جانبية" وقال "اعتقدتُ بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق".

ووفقا لبوريل فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة ضغوطه على موسكو وفرض عقوبات جديدة من جهة، وتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من جهة أخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت حظرا على شراء الذهب من روسيا الجمعة الماضية، ويُتوقع أن يبدي وزراء الاتحاد رأيهم بشأن صرف دفعة سادسة قدرها 500 مليون يورو لـ "المرفق الأوروبي للسلام" لتمويل المعدات العسكرية والأسلحة المقدّمة لأوكرانيا.