مشاهد مذهلة لأعماق الكون.. ناسا تنشر مجموعة جديدة لصور التلسكوب جيمس ويب

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الثلاثاء، أمام العالم الصور الأربع الأولى التي التقطها تلسكوب جيمس ويب، بعدما عرضت الوكالة أمس أول صورة في حفل أقيم بالبيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي بث مباشر دام نحو ساعة، عرضت "ناسا" 4 صور جديدة، ويتعلق الأمر بصور بدقة عالية لمجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نيلسون إن "كل صورة هي اكتشاف جديد"، معتبرا أن كل لقطة "ستمنح البشرية رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل".

صور جيمس ويب الأربعة الإضافية:

بعد الصورة الأولى التي نشرت ليلة أمس وتحدثنا عنها صباح اليوم، الصورة الثانية: طيف WASP-96 b، كوكب خارجي غازي عملاق (نصف كتلة المشتري)، يبعد عنا 1150 س.ض.، ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. ويظهر الطيف وجود بخار الماء في الغلاف الجوي للكوكب. pic.twitter.com/BqatijFoJj — Nidhal G نضال قسوم (@NidhalGuessoum) July 12, 2022

وتظهر صورة من التلسكوب -الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار- سديم كارينا، ويبعد 7600 سنة ضوئية، كما تظهر صورة أخرى تجمع مجرات يعرف باسم "خماسية ستيفان"، ويتكون من 5 مجرات قريبة من بعضها، اثنتان منها في طور الاندماج، وتبعد عنا 290 مليون سنة ضوئية، فيما تظهر صورة أخرى سديما كوكبيا، ويتعلق الأمر بسحاب غازي يحيط بنجم في آخر أطوار حياته.

كما تظهر إحدى الصور تحليلا طيفيا لكوكب (WASP-96 b) العملاق الذي يتكون أساسا من الغاز ويقع خارج نظامنا الشمسي.

وتشكل الكواكب الخارجية (الكواكب التي تدور حول نجم غير شمسنا) أحد مجالات البحث الرئيسية لجيمس ويب، وقد اكتُشف حوالي 5 آلاف منها منذ عام 1995، لكنها لا تزال غامضة للغاية.

ويكمن الهدف في دراسة الغلاف الجوي الخاص بها لتحديد ما إذا كان من الممكن تحول بعضها إلى عوالم مواتية لتطور الحياة.

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لتلسكوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون، وذلك لأنه في علم الفلك، يوازي الغوص في الفضاء العودة في الزمن، لأن الضوء المرصود قد سافر لمليارات السنين قبل أن يصل إلينا.