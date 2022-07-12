ثالث أيام التشريق.. الحجاج يكملون رمي الجمرات ويتأهبون لطواف الوداع وإنهاء المناسك

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، ومع نهاية اليوم يسعي غالبية الحجاج لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى قبل الغروب للقيام بطواف الوداع.

ورمى الحجاج أمس الاثنين الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى، وتمكن بعض المتعجلين من مغادرة منى قبل غروب شمس أمس، بينما بقي من غربت عليه الشمس حتى اليوم ليرمي الجمرات الثلاث.

وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج.

وأفادت الوزارة في بيان لها، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.

من جهته، أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم الاثنين نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.