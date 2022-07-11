يغادر فيه المتعجلون.. ثاني أيام التشريق في منى إيذان بنهاية موسم الحج

يواصل حجاج بيت الله الحرام المبيت في مشعر منى ورمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الثلاثة، ويتوجه الحجاج بعد ظهر اليوم لرمي الجمرات، الصغرى والوسطى ثم الكبرى.

ويجوز للمتعجلين أن يغادروا مشعر منى قبل غروب شمس هذا اليوم، ومن غربت عليه الشمس في مشعر منى لزمه البقاء والمبيت ورمي جمرات اليوم الثالث.

وبعد ذلك يتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

واستكمل ضيوف الرحمن في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي في المسجد الحرام، والحلق أو التقصير ثم التحلل من لباس الإحرام، ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد.