سوريا.. تحذير من أزمة إنسانية تطال ملايين النازحين مع انتهاء تفويض دخول المساعدات

ينتهي اليوم الأحد التفويض الأممي المعروف باسم الآلية الأممية الخاصة بإدخال المساعدات إلى شمالي سوريا عبر تركيا، وسط تحذير منظمات وجهات دولية ومحلية من آثار كارثية في حال عدم تجديد عمل الآلية.

وأخفق مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق لتجديد القرار، بعد فيتو روسي على مشروع غربي يمدد الآلية لعام.

وقال مارك كاتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للشأن السوري؛ إن آخر قافلة أممية للمساعدات الإنسانية إلى سوريا دخلت أول أمس الجمعة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وضمت القافلة التي دخلت إلى محافظة إدلب 44 شاحنة محملة بالمساعدات التي ستوزع لاحقا على المدنيين والنازحين شمال غربي سوريا.

وأعرب كاتس في تغريدة له على تويتر عن قلقه العميق من عدم توصل مجلس الأمن إلى توافق بشأن تمديد قرار إدخال المساعدات.

ويعيش في إدلب ما بين 4 و5 ملايين سوري معظمهم من النازحين بعد هروبهم من قصف النظام السوري لمناطقهم.

ودقت منظمات الإغاثة ناقوس الخطر وحذرت من مجاعة قد تهدد حياة ملايين السوريين في شمال البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الفيتو الروسي سوف يغلق بشكل فعال آخر شريان حياة لـ4 ملايين شخص على الأقل في شمال غرب سوريا يعتمدون على مساعدة الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة.

من جهته، قال يان إيجلاند أمين عام مجلس اللاجئين النرويجي -في تغريدة على تويتر- إنه بدون الضوء الأخضر للمساعدة عبر الحدود، سوف تكون معاناة السكان المنهكين بالفعل لا حدود لها.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" قد طالب في جلسة لمجلس الأمن عقدت في نهاية يونيو/حزيران الماضي بتمديد تفويض نقل المساعدات عن طريق معبر باب الهوى لمدة عام كامل.

وحذر بيدرسون من مغبة تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة لهذه المساعدات، مؤكدا أن تمديد التفويض واجب أخلاقي.