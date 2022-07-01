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أخبار
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ليبيا
محتجون يقتحمون مبنى البرلمان الليبي في طبرق
جانب من مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد (الأناضول)
1/7/2022
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آخر تحديث: 1/7/2022
10:21 PM (مكة المكرمة)
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محتجون يقتحمون مبنى البرلمان الليبي في طبرق
المصدر : الجزيرة