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محتجون يقتحمون مبنى البرلمان الليبي في طبرق

Libya parliament resumes session to vote on new gov’t- - SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - "Libyan Government of National Accord / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as Libya’s House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021.
جانب من مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد (الأناضول)
1/7/2022-|آخر تحديث: 1/7/202210:21 PM (مكة المكرمة)

محتجون يقتحمون مبنى البرلمان الليبي في طبرق

المصدر : الجزيرة