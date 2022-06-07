الأم متهمة بالحيازة غير القانونية للأسلحة.. طفل عمره عامان يقتل والده بالرصاص في ولاية فلوريدا الأميركية

قتل طفل يبلغ عامين والده في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية بعدما أطلق النار عليه عن طريق الخطأ من سلاح ناري كان متروكا دون أي رقابة، وذلك بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الاثنين.

وعندما وصلت الشرطة في 26 مايو/أيار إلى منزل الضحية بعد تلقيهم بلاغا، وجدوا الأم ماري أيالا وهي تحاول إنعاش قلب زوجها ريغي مابري الذي أصيب برصاصة.

واعتقد رجال الشرطة بداية أن الرجل البالغ 26 عاما أطلق النار على نفسه، لكن الابن الأكبر من بين الأبناء الثلاثة أعلم المحققين أن شقيقه البالغ سنتين هو من أطلق النار، على ما أوضح في مؤتمر صحفي الضابط المسؤول عن مقاطعة أورانج، جون مينا.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن المسدس كان موجودا داخل حقيبة تابعة لريغي مابري متروكة على الأرض، وبعدما عثر الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يلعب لعبة فيديو عبر جهاز الكمبيوتر.

وكان أفراد الأسرة الخمسة، ومن بينهم طفلة تبلغ 5 أشهر، موجودين في الغرفة نفسها عند وقوع الحادثة.

وقال مينا إن "مالكي الأسلحة الذين لا يضعونها في مكان آمن معرضون لوقوع مآسٍ مماثلة".

ووفقا لتقرير الحادثة، فإن كلا الوالدين كانا تحت المراقبة بسبب إهمال الأطفال وجرائم المخدرات. وألقي القبض على الأم وتواجه الآن تهما تشمل القتل غير العمد والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية وانتهاك المراقبة.

وأضاف مينا "الآن فقد هؤلاء الأطفال الصغار فعليا كلا والديهم، والدهم مات، وأمهم في السجن، وسيعيش الطفل الصغير حياته وهو يعلم أنه أطلق النار على والده، هذه المآسي يمكن الوقاية منها بنسبة 100%.

وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مماثلة تُسجّل في الولايات المتحدة؛ ففي أغسطس/آب 2021، قتل طفل يبلغ عامين والدته التي كانت تحضر اجتماعا عبر تطبيق "زوم" بإطلاقه رصاصة على رأسها عبر سلاح كان موضوعا في حقيبة ظهر مستوحاة من المسلسل التلفزيوني للأطفال "باو باترول" وكان محمّلا بالذخيرة ومن دون قفل مفتاح الأمان.

وتُسجل حوادث القتل هذه في ظل احتدام الجدل بشأن إدارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بعد تسجيل حوادث إطلاق نار مميتة عدة في أماكن مختلفة.