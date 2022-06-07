إعلام رسمي: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق

قالت وسائل إعلام النظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت الليلة الماضية لـ "عدوان إسرائيلي" على العاصمة دمشق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وقال المصدر إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ و"أسقطت معظمها" بينما أشارت "سانا" إلى أن الخسائر اقتصرت على الجانب المادي.

من جهته، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "انفجارات عنيفة دوت في القسم الجنوبي من ريف دمشق، نتيجة قصف جوي إسرائيلي".

وأضاف المرصد أن القصف استهدف "مواقع عسكرية في منطقة الكسوة التي تنتشر فيها مليشيات حزب الله اللبناني وبطاريات للدفاع الجوي تابعة للنظام السوري".

والشهر الماضي، أدت هجمات بصواريخ أرض أرض إسرائيلية إلى مقتل 3 ضباط سوريين على الأقل في استهداف مواقع إيرانية ومخازن أسلحة قرب دمشق، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.