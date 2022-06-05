دعوات للرباط في الأقصى.. ماكرون يعرب عن "قلقه" ويعزي عباس بوفاة شيرين أبو عاقلة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن "قلقه" حيال "تدهور الوضع" في الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينما تجددت الدعوات للفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "استنكر استمرار سياسة الاستيطان، وذكّر محمود عباس بالتزام فرنسا الراسخ باحترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وتقدّم ماكرون "بتعازيه إلى الشعب الفلسطيني" باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وشدد على الأهمية التي توليها فرنسا في تسليط الضوء على ملابسات وفاتها، بحسب بيان الإليزيه.

وتابع قصر الإليزيه أن "رئيس الجمهورية أكد استعداده لاحتواء أي تصعيد وتسهيل استئناف المفاوضات بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله خلال الاتصال إن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، في ظل غياب الأفق السياسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها.

وأشار عباس إلى أن "القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

وخلال اتصال هاتفي آخر مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أبدى ماكرون "استعداده لمواصلة العمل من أجل استقرار المنطقة، في ضوء مؤتمر بغداد في أغسطس/آب 2021 الذي شاركت فرنسا في ترؤسه وضم مجمل الفرقاء الإقليميين".

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، تطرق الاتصال إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام، وفق تعبيره.

دعوات للرباط

من جهة أخرى، قالت حركة حماس في بيان إن حماية الأقصى واجب وطني وديني، معتبرة أن "دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى، على مدار يومين، محاولات يائسة لتهويده وفرض السيادة فيه، ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت التقسيم الزماني والمكاني".

وأضاف البيان أن "هذه الحملات ستزيد شعبنا إصرارا على الوصول للمسجد والدفاع عنه".

بدورها، قالت رابطة علماء فلسطين إن إصرار المستوطنين على اقتحامات المسجد الأقصى "ستزيدنا إصرارا على التصدي لها وإفشالها بكل الوسائل".

ودعت الرابطة في بيان الفلسطينيين لشد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه لحمايته من هذا العدوان السافر الذي تشكله هذه الدعوات الخبيثة والإجرامية، حسب تعبيرها.

ودعت منظمات إسرائيلية مجددا إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين، وذلك بعد أسبوع من تنظيم عشرات آلاف المستوطنين مسيرة "الأعلام" في القدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة.