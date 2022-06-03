مدير الأمن اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس

قال المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم إنه سيزور دمشق لإجراء محادثات مع القادة السوريين بشأن مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي فُقد في سوريا قبل 10 سنوات.

وأضاف إبراهيم -في تصريحات صحفية- أن المسؤولين الأميركيين يريدون منه أن يستأنف جهوده لإعادة تايس وغيره من الأميركيين المفقودين في سوريا.

وتابع أنه التقى والدة تايس خلال رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وأن سوريا لم تقدم إجابات واضحة بشأن صحة تايس أو ظروف احتجازه.

وقال إبراهيم إنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأميركية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات.

وفي مايو/أيار الماضي، أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن عائلة تايس أن إدارته ستعمل "دون كلل" حتى عودته.

واختفى تايس (الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية) أثناء إعداده تقارير في سوريا عام 2012.

وعلقت الولايات المتحدة وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012 مع انزلاقها في الحرب، وقالت واشنطن العام الماضي إنها لن تطبع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق أو ترفع مستواها بسبب ما وصفته بالفظائع التي ارتكبت بحق الشعب السوري.