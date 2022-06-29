جونسون: بوتين لم يكن ليطلق الحرب على أوكرانيا لو كان امرأة

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة، معتبرا أنه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة.

وقال جونسون خلال مقابلة مع شبكة التلفزيون الألمانية "زد دي إف" ZDF أمس الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" التي تهدف إلى "غزو" أوكرانيا.

وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا "مثال ممتاز على ذكورية سامة" ودعا بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم، وأن يكون هناك المزيد من النساء في مناصب السلطة.

وفي سياق متصل، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن الجميع يريد إنهاء الحرب لكن في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق محتمل، وأشار إلى أن بوتين لا يقدم "عرض سلام".

وأضاف أن الإستراتيجية الغربية تهدف الآن إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع إستراتيجي ممكن، إذا بدأت مفاوضات السلام يوما ما مع موسكو.

وكان جونسون قد قال في وقت سابق مازحا، في مأدبة عشاء لقادة مجموعة السبع، بعد سؤاله عما إذا كان عليهم الاحتفاظ بستراتهم أو خلعها "علينا أن نظهر أننا أكثر برودة من بوتين" مقترحا بذلك إظهار عضلات صدورهم.

والتقطت صور فوتوغرافية شهيرة، ظهر فيها بوتين بصدر عار حتى الخصر وهو على صهوة جواد، في أغسطس/آب 2009، حين كان في منصب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.