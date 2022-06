تعرض شاب أميركي من ذوي البشرة السوداء لإصابة تسببت في شلله، وذلك في أثناء نقله إلى مركز اعتقال بمدينة نيو هافن الأميركية في ولاية كونيتيكت، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الولاية ومطالبات بمحاسبة الشرطة والمسؤولين عن إصابته.

وكان الشاب ريتشارد كوكس (36 عامًا) اعتُقل مساء الأحد 19 يونيو/حزيران بتهم حيازة سلاح بدون ترخيص، وعند نقلة لمركز الشرطة تم وضعه في المركبة الخاصة بالشرطة من دون ربط حزام الأمان.

وأظهر مقطع فيديو كشفت عنه شرطة المدينة بعدها بيومين لحظة إصابة كوكس، حيث اضطر سائق مركبة الشرطة إلى التوقف بشكل مفاجئ لتفادي حادث سير -وفقا لرواية شرطة الولاية- مما أدى إلى انزلاق الشاب المعتقل وارتطام رأسه بقوة لتُكسر رقبته.

ووثق المقطع المصور مناشدة كوكس لسائق المركبة فور تعرضه للإصابة، حيث ظل يصرخ "النجدة، ساعدوني"، فترجل السائق من مركبته ليتفقد الشاب، الذي بدا هامدًا ولم يقو على التحرك، فما كان من سائق سيارة الشرطة إلا أن قال إنه سيتصل بسيارة الإسعاف، التي ستحضر إلى مركز الاعتقال.

وعندما لم يستطع كوكس الترجل من سيارة الشرطة لدى وصولها مركز الاحتجاز، قام رجال الشرطة بجره من السيارة، وحثه على النهوض، وحاول مرارًا أن يبين للشرطة عدم قدرته على ذلك.

وظن رجال الشرطة أن كوكس كان قد أفرط في شرب الكحول، وظلت إحدى ضابطات الشرطة تسأله "هل أفرطت في الشرب؟ كم شربت؟"

وحاول رجال الشرطة وضع كوكس على كرسي متحرك، إلا أن أصابته حالت دون تمكنه من الجلوس على الكرسي، واستمر الضباط في أمر الشاب بالنهوض وتمالك نفسه، ونتيجةً لعدم مقدرته على ذلك، قام رجال الشرطة بجره إلى زنزانته وإلقائه على أرضيتها ثم تقييد أقدامه.

This video is HORRIFIC! Randy Cox was put in a police van without seatbelts and, after an abrupt stop, was thrown into the wall HEAD FIRST. We literally witness his neck break! As he was STILL lying on the van floor, he told the officers that he couldn’t move. What did they do? pic.twitter.com/L9izx7vmDt

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 28, 2022