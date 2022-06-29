تعرض شاب أميركي من ذوي البشرة السوداء لإصابة تسببت في شلله، وذلك في أثناء نقله إلى مركز اعتقال بمدينة نيو هافن الأميركية في ولاية كونيتيكت، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الولاية ومطالبات بمحاسبة الشرطة والمسؤولين عن إصابته.

وكان الشاب ريتشارد كوكس (36 عامًا) اعتُقل مساء الأحد 19 يونيو/حزيران بتهم حيازة سلاح بدون ترخيص، وعند نقلة لمركز الشرطة تم وضعه في المركبة الخاصة بالشرطة من دون ربط حزام الأمان.

وأظهر مقطع فيديو كشفت عنه شرطة المدينة بعدها بيومين لحظة إصابة كوكس، حيث اضطر سائق مركبة الشرطة إلى التوقف بشكل مفاجئ لتفادي حادث سير -وفقا لرواية شرطة الولاية- مما أدى إلى انزلاق الشاب المعتقل وارتطام رأسه بقوة لتُكسر رقبته.

ووثق المقطع المصور مناشدة كوكس لسائق المركبة فور تعرضه للإصابة، حيث ظل يصرخ "النجدة، ساعدوني"، فترجل السائق من مركبته ليتفقد الشاب، الذي بدا هامدًا ولم يقو على التحرك، فما كان من سائق سيارة الشرطة إلا أن قال إنه سيتصل بسيارة الإسعاف، التي ستحضر إلى مركز الاعتقال.

وعندما لم يستطع كوكس الترجل من سيارة الشرطة لدى وصولها مركز الاحتجاز، قام رجال الشرطة بجره من السيارة، وحثه على النهوض، وحاول مرارًا أن يبين للشرطة عدم قدرته على ذلك.

وظن رجال الشرطة أن كوكس كان قد أفرط في شرب الكحول، وظلت إحدى ضابطات الشرطة تسأله "هل أفرطت في الشرب؟ كم شربت؟"

وحاول رجال الشرطة وضع كوكس على كرسي متحرك، إلا أن أصابته حالت دون تمكنه من الجلوس على الكرسي، واستمر الضباط في أمر الشاب بالنهوض وتمالك نفسه، ونتيجةً لعدم مقدرته على ذلك، قام رجال الشرطة بجره إلى زنزانته وإلقائه على أرضيتها ثم تقييد أقدامه.

This video is HORRIFIC! Randy Cox was put in a police van without seatbelts and, after an abrupt stop, was thrown into the wall HEAD FIRST. We literally witness his neck break! As he was STILL lying on the van floor, he told the officers that he couldn’t move. What did they do? pic.twitter.com/L9izx7vmDt — Ben Crump (@AttorneyCrump) June 28, 2022

وعندما تساءلت إحدى الشرطيات عن سلامته، ردت عليها زميلتها "إنه بخير"، قبل أن تصل سيارة الإسعاف وتنقله إلى المستشفى، حيث أُجريت له عملية جراحية.

يشار إلى أن حوادث قتل أميركيين سود على أيدي رجال الشرطة تلقى اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا عقب مقتل جورج فلويد عام 2020 بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه حتى اختناقه في مدينة مينيابوليس. وأصبح اسم جورج فلويد -إلى جانب آخرين- شعارا لحركة "حياة السود مهمة" خلال التظاهرات الكبرى المناهضة للعنصرية عام 2020.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد منحت الشرطة موظفَين اثنين إجازة مدفوعة، في حين نقلت 3 آخرين من أماكن تعيينهم، كما فتحت تحقيقًا في الحادث.

وقال المحامي الأميركي بن كرامب، الذي يتولى القضية، "تعرض راندي لمعاملة وحشية في حين لم يكن هناك داعٍ لقيام الشرطة بذلك، يواصل كوكس الكفاح من أجل مستقبله الآن، إنه مشلول من صدره إلى الأسفل، ويضطر إلى استخدام أنبوب التنفس، لقد تدهورت حياته إلى الأبد، إنه يحتاج إلى مساءلة المسؤولين".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعلات مطالبة بتحقيق العدالة للمعتقل الثلاثيني المصاب، وقال أحد المغردين "هذا وحشي. كيف يمكنكم وضعه في المركبة من دون تدابير الأمان؟ وتجاهل ظروفه الطبية الواضحة؟"

Randy Cox is now paralyzed and requires a feeding tube. As you watch this – remember one thing: When he sues this PD for justice, the officers WILL argue that they have qualified immunity protecting them and that his case ought to be dismissed. https://t.co/mKRh4Bkc8e — Sarah Schielke (@LifeLibertyLaw) June 28, 2022

وكتب مغرد آخر "هذا الفيديو يسحق الروح، كيف لكل رجال الشرطة أن يشهدوا حالة هذا الرجل المقيد ولا يصدقون أنه مصاب بجروح خطيرة؟ كيف يمكن أن يفترضوا جميعًا أنه بخير؟ وأنه فقط غير متعاون وفي حالة سكر؟ لماذا لم يظهر أحد منهم أي شفقة على الإطلاق؟"