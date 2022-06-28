بخطوة تدفع لإجراء انتخابات.. الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

صادق النواب الإسرائيليون اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نفسه، في خطوة تشريعية مهمة تدفع إسرائيل باتجاه إجراء خامس انتخابات في غضون أقل من 4 سنوات.

ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سجالات في الكنيست منذ الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه.

وتم تمرير القانون بأغلبية 53 عضوا بعد ساعات من المداولات، من دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تقرّر استكمال التصويت على مشروع القانون حتى منتصف ليلة غد الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية.

وكانت إسرائيل أقرت أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية عام 1967، ويجري تمديدها كل 5 سنوات، وتنتهي فاعليتها نهاية الشهر الجاري.





قانون وتداعيات

وبناء على مشروع القانون، سيُحل البرلمان وستجرى انتخابات جديدة في 25 أكتوبر/تشرين الأول أو الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وهي مسألة يتعيّن الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات، ومن ثم سيتعيّن إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيست.

ويتوقع أن يقر النواب سلسلة تشريعات منفصلة يومي الثلاثاء والأربعاء قبل التصويت النهائي على مشروع قانون حل البرلمان.

وفي منتصف الليل، بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيسلّم رئيس الحكومة بينيت السلطة إلى وزير الخارجية يائير لبيد بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي.

ومنذ تشكيله، كان ائتلاف بينيت -الذي يضم قوميين دينيين وشخصيات متمسكة بالعلمانية وأخرى وسطية ودعاة سلام وعربا إسلاميين- عرضة للخطر جرّاء التباينات الأيديولوجية بين أعضائه.

فشل ومخاوف

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير -حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي- كانت الفشل في تجديد إجراء يضمن تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بينيت -الذي كان يتزعم مجموعة ضغط داعمة للمستوطنين- إن انقضاء مهلة الإجراء في 30 يونيو/حزيران الجاري يعد بمخاطر أمنية وحالة "فوضى دستورية".

ويعني حل البرلمان قبل موعد انقضاء المهلة أن القانون سيبقى ساريا إلى حين تسلّم حكومة جديدة السلطة.

وقال بينيت في ما يمكن أن تكون آخر مناسبة عامة يظهر فيها بصفته رئيسا للوزراء إن فترة حكمه كانت "رائعة" بالنسبة لإسرائيل بعد "سنوات مضطربة شهدت الانتخابات".

وأكد في مؤتمر "أسبوع الفضاء الإلكتروني" -الذي تنظّمه جامعة تل أبيب- "أعتقد أننا قمنا خلال هذا العام بعمل يحتاج 10 سنوات، أشعر بسعادة بالغة لذلك".

وأوضح بينيت -وهو قومي متدين- أن تحالفه مع الوسطي لبيد (وهو أمر طالما تعهّد عدم القيام به في الماضي) حقق استقرارا بعد سنوات من الجمود.

وقال "لست سعيدا بشأن الانتخابات؛ إذ إن الأمر بالتأكيد ليس جيّدا بالنسبة لإسرائيل، لكن هكذا جرت الأمور".