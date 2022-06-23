لبنان.. نصر الله يستقبل هنية على رأس وفد من حماس

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، رئيس ‏المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له. وقال بيان صادر عن الحزب إن الجانبين بحثا التهديدات في المنطقة، وأكدا تعاون المقاومة لخدمة القدس والمقدّسات والقضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحزب والحركة أن اللقاء استعرض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن اللقاء أكد "حق لبنان في استخراج الغاز من حدوده البحرية، وكف اليد الإسرائيلية عن القرصنة وسرقة الموارد".

وكان هنية قد وصل بيروت، الثلاثاء الماضي، على رأس وفد قيادي من الحركة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين والقيادات اللبنانية.

ونقل المركز عن رئيس العلاقات الوطنية في الحركة، علي بركة، أن على جدول أعمال زيارة هنية زيارة الرؤساء الثلاثة للبنان (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان)، وقيادة حزب الله، وبعض الأحزاب اللبنانية، كما سيلتقي قيادات الفصائل وقيادات العمل الوطني والشعبي الفلسطيني.

وسيلقي هنية كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر "القومي الإسلامي" في دورته الـ31 المنعقدة في بيروت.