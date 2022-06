النسخة الورقية للواشنطن بوست تنشر إعلانا للمطالبة بالعدالة لشيرين أبو عاقلة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية في عددها الصادر أمس الأربعاء، بالتعاون مع لجنة حماية الصحفيين، إعلانا على صفحة كاملة للمطالبة بالعدالة للزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت على أيدي الجنود الإسرائيليين.

وجاء في الإعلان الذي حمل عنوان "العدالة لشيرين" أن الصحفية الفلسطينية الأميركية قتلت في الضفة الغربية في نموذج مقلق لاستهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية رفضت إجراء تحقيق في القضية، مضيفة أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تقع على عاتقهما مسؤولية إجراء التحقيق ومنع الاعتداءات على الصحفيين.

Today in The Washington Post-thank you @pressfreedom

Demand #JusticeForShireen ‼️ pic.twitter.com/dBMKqmUAFW

— Lina Abu Akleh (@LinaAbuAkleh) June 22, 2022