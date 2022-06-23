النسخة الورقية للواشنطن بوست تنشر إعلانا للمطالبة بالعدالة لشيرين أبو عاقلة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية في عددها الصادر أمس الأربعاء، بالتعاون مع لجنة حماية الصحفيين، إعلانا على صفحة كاملة للمطالبة بالعدالة للزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت على أيدي الجنود الإسرائيليين.

وجاء في الإعلان الذي حمل عنوان "العدالة لشيرين" أن الصحفية الفلسطينية الأميركية قتلت في الضفة الغربية في نموذج مقلق لاستهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية رفضت إجراء تحقيق في القضية، مضيفة أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تقع على عاتقهما مسؤولية إجراء التحقيق ومنع الاعتداءات على الصحفيين.

وكانت الصحيفة الأميركية نشرت تحقيقا بشأن مقتل الزميلة شيرين، وكشفت فيه أن إطلاق النار تم من مسافة تتطابق تقريبا مع المسافة التي كانت بين الصحفيين وموقع الجيش الإسرائيلي.

وأخضعت الصحيفة 15 مقطع فيديو للتحليل والمراجعة، ووفق التحقيق لم يكن هناك أي مسلحين في المنطقة، وأن جنديا إسرائيليا أطلق النار وقتل مراسلة الجزيرة على الأرجح وهي نتيجة متطابقة لسابقتها من التحقيقات.