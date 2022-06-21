وسط تصاعد التوتر بين الجانبين.. إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية القبض على شبكة تجسس تعمل في محافظات البلاد المختلفة لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الشبكة كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين إيرانيين.

وأضافت السلطة أن الشبكة التي تعمل للموساد تتكون من 3 عملاء، وأن القبض عليهم جاء بعد 8 أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية.

من جهتها، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المسؤول القضائي مهدي شمس عبادي قوله اليوم الثلاثاء إن إيران ستحاكم قريبا من قالت إنهم 3 عملاء على صلة بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) اعتقلوا في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد عبادي أن الثلاثة "كانوا يخططون لاغتيال علمائنا النوويين وفقا لتقديرات المخابرات"، دون أن يحدد جنسية المعتقلين.

وكانت الوكالة أوردت في أبريل/نيسان الماضي نبأ اعتقال 3 أشخاص، وقالت إنهم جواسيس على صلة بالمخابرات الإسرائيلية في إقليم سيستان وبلوخستان جنوبي شرقي إيران.

ويأتي الإعلان عن القبض على الشبكة وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، على وقع تعثر مفاوضات فيينا وإرجاء التوقيع على اتفاق نووي جديد إلى أجل غير مسمى.

وبرزت مظاهر هذا التصعيد من خلال تكرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ما توصف بأنها أهداف عسكرية إيرانية في سوريا، إضافة إلى كشف الإعلام الإسرائيلي عن نشر منظومة رادارات إسرائيلية بالخليج.

كما تأتي في سياق التهديدات التي ساقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ضد حزب الله اللبناني، والحديث عن إحباط محاولة إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا، وسبق ذلك اغتيال عدد من العلماء في طهران وضباط بالحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، أكدت تل أبيب أنها أحبطت الشهر الماضي محاولة شن هجوم على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية خططت له جهات إيرانية.