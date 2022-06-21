مسؤول روسي: العلاقات مع واشنطن وصلت إلى درجة الصفر ولا حاجة لتفعيلها

قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وصلت إلى الصفر ولا حاجة إلى إعادة تفعيلها، موضحا أن الوقت غير مناسب للتفاوض مع واشنطن بشأن تمديد معاهدة الأسلحة النووية "ستارت 3" (START III).

وأضاف ميدفيديف -في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الحكومية- أنه ليست لبلاده علاقات مع الولايات المتحدة الآن، وليست هناك حاجة إلى التفاوض معها، مشيرا إلى أن إلغاء تجميد العلاقات وبدء التفاوض مع الولايات المتحدة حاليا غير بناء، بل هو ضار لروسيا، على حد قوله.

وأبريل/نيسان الماضي، جمدت وزارة الخارجية الروسية الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الإستراتيجي، وقالت إنه يمكن استئنافه عقب انتهاء الحرب في أوكرانيا.

والمقصود بحوار الاستقرار الإستراتيجي جولات المباحثات الرامية إلى الحد من التسلح بين القوتين النوويتين، وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق قبل عام لتمديد معاهدة "نيو ستارت" (New START) بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة 5 سنوات.

ومعاهدة ستارت الجديدة هي التي سبق لها أن أعادت التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية، وحققت تقدما في العلاقات بين البلدين.

وتنص المعاهدة في أهم بنودها على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية العابرة للقارات للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.