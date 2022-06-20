اليساري غوستافو بيترو يفوز بانتخابات الرئاسة في كولومبيا

أصبح غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، بعد أن فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبفارق 700 ألف صوت عن منافسه رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز.

وتصدّر بيترو البالغ من العمر 62 عاما باستمرار استطلاعات الرأي العام نتيجة تعهده بأمور عدة، منها إعادة توزيع رواتب التقاعد وإلغاء رسوم الجامعات ومكافحة التفاوت الطبقي العميق.

كما تعهّد بيترو بالالتزام باتفاق السلام المبرم عام 2016 مع متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية اليسارية (فارك)، إضافة إلى السعي لإجراء محادثات سلام مع متمردي جيش التحرير الوطني، وكذلك وقف جميع عمليات تطوير النفط والغاز الجديدة.

وكتب بيترو على تويتر "اليوم هو يوم عيد للشعب، فلنحتفل بأول انتصار شعبي"، في حين أقرّ خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز عبر "فيسبوك" بهزيمته، وقال "اليوم اختارت غالبية المواطنين المرشح الآخر، أنا أقبل النتيجة كما هي".

من جهته، كتب الرئيس المحافظ المنتهية ولايته إيفان دوكي على تويتر "اتصلتُ بغوستافو بيترو لتهنئته بصفته رئيسا منتخبا للشعب الكولومبي"، مضيفا "اتفقنا على الاجتماع في الأيام المقبلة لبدء انتقال سلس ومؤسساتي وشفاف".

وهنّأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بيترو بفوزه، وقال في بيان أصدرته وزارة الخارجية "أهنئ شعب كولومبيا لأنه استطاع التعبير عن رأيه في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة".

وأضاف "نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا على نحو أكبر ودفع بلدينا نحو مستقبل أفضل".