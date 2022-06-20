أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجارين استهدفا مدنيين بكابل وولاية ننغرهار

قالت مصادر أمينة أفغانية إن 7 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بجراح اليوم الاثنين جراء تفجيرين استهدفا سيارتي نقل ركاب في كل من العاصمة (كابل) وولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر أمني اليوم الاثنين أن 3 من موظفي دائرة الصحة قتلوا وأصيب أكثر من 10 في تفجير عبوة استهدفت سيارة تقلّ موظفين حكوميين في مديرية غني خيل بولاية ننغرهار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

كما نقل المراسل أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخر في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارة تقلّ مدنيين شمالي العاصمة الأفغانية كابل.

وأضاف المصدر للجزيرة أن الشرطة الأفغانية بدأت تحقيقا بشأن ملابسات الحادث الذي يعدّ الثالث من نوعه خلال يومين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وجاء الحادث بعد يوم من هجوم آخر استهدف معبدا للسيخ بكابل وأودى بحياة شخصين على الأقل، وأثار هذا الحادث، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، مخاوف دولية بشأن موجة العنف الأخيرة في أفغانستان.

كما أدى انفجار وقع يوم الجمعة في مدينة قندوز الشمالية إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ويحذر محللون من خطر اندلاع أعمال عنف من جانب مسلحين وأنه لا يزال قائما، إذ وقعت هجمات دامية عدة في الأشهر القليلة الماضية.