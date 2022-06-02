حرب أوكرانيا.. روسيا تسيطر على معظم إقليم لوغانسك وزيلينسكي يؤكد أنها تحتل خُمس بلاده

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تحتل حاليا نحو 20% من أراضي بلاده، جاء هذا في الوقت الذي تقترب فيه القوات الروسية من السيطرة الكاملة على إقليم لوغانسك (شرقي أوكرانيا).

وفي كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ اليوم الخميس، قال زيلينسكي إن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال "متورطة في هذا العدوان"، مضيفا أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من 1000 كيلومتر.

وكان الرئيس الأوكراني ذكر أن الوضع "صعب جدا" شرقي البلاد، وأن ما بين 60 و100 جندي من جيش بلاده يُقتلون يوميا في الحرب الدائرة منذ 99 يوميا، في حين يصاب نحو 500 آخرين بجروح.

تمدد روسي

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية باتت تسيطر الآن على 80% من أراضي سيفيرودونيتسك بمقاطعة لوغانسك.

كما أعلن حاكم لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات الروسية "تعزّز مواقعها" وسط سيفيرودونيتسك، وتشن هجمات في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية من المدينة.

ونقلت أسوشيتد برس عن غايداي قوله إن ليسيتشانسك هي المدينة الوحيدة في الإقليم التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة.





أهداف بوتين

وأكد فاليري فادييف مستشار الرئيس الروسي أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي حتى تتحقق الأهداف التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إقليم دونباس.

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقد أوضح أن بلاده تسرع إرسال الأسلحة لأوكرانيا، حتى تكون كييف في موقف قوي في أي مفاوضات تخوضها مستقبلا مع روسيا، وأضاف أن بوتين كان يريد من "غزوه" أوكرانيا تقسيم أوروبا، لكن ما حصل كان عكس ذلك، حسب قوله.

وجاء رد الكرملين على تصريحات بلينكن على لسان المتحدث ديمتري بيسكوف، إذ قال إن خطط الولايات المتحدة لبيع طائرات مسيرة لكييف لاستخدامها في ساحة المعركة ضد روسيا لن تغير معايير ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.





حزمة عقوبات

سياسيا، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تم التوافق على فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل خفض واردات الدول الأوروبية من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل، أضاف بوريل أن ذلك تم بعد التوافق على إعطاء استثناءات تخص الحصول على النفط عبر الأنابيب برا للدول الحبيسة، في إشارة إلى المجر.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد متفقة على تعزيز دفاعاتها وضمان إمدادات الطاقة ومواجهة أزمة نقص الغذاء الناشئة.

وأضافت المسؤولة الأوروبية في اليوم الثاني من اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد مهمتها شراء الغاز والنفط.