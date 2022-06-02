"الوزاري الخليجي" يدعو إيران لضرورة الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة ويؤكد موقفه من حرب أوكرانيا

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

ودعا المجلس -في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء في الرياض- إيران إلى احترام مبادئ حُسن الجوار، وسيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، كما دعاها إلى عدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن دول المجلس شددت على ضرورة مشاركتها في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع طهران، مؤكدة ضرورة "أن تشمل المفاوضات معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي".

كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع المشترك مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، مؤكدا أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي إن مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الشركاء الخليجيين تطرقت لملف الطاقة والتعاون ضمن "أوبك بلس".

وأضاف لافروف أن المباحثات تناولت مع وزراء الخارجية الخليجيين تطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقات الخليجية الإيرانية، وأكد أنه بحث أيضا مع وزراء خارجية مجلس التعاون تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الإستراتيجي بين الطرفين.

وحذر وزير الخارجية الروسي من أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تزيد خطر تورط دول أخرى في النزاع بين موسكو وكييف.