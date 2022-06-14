تناقش الأمن والعلاقات المستقبلية.. رويترز: استئناف محادثات عبر الإنترنت بين السعودية والحوثيين بتسهيلات عُمانية

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين اليوم الثلاثاء أن محادثات مباشرة عبر الإنترنت بين السعودية وحركة الحوثي اليمنية استؤنفت لمناقشة الأمن على طول حدود المملكة والعلاقات المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام مع اليمن.

وذكر المصدران أن سلطنة عمان تسهل المحادثات عبر الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية والحوثيين، وأضاف أحدهما أن ثمة خططا أيضا لاجتماع مباشر في مسقط إذا أُحرز تقدم كاف.

وقال المصدران إن مسؤولين من السعودية وجماعة الحوثي ناقشوا اتفاقا طويل المدى لأمن الحدود، إضافة إلى مخاوف الرياض المتعلقة بترسانة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة لتنفيذ هجمات على مواقع سعودية.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعقيب، وامتنع مسؤول في جماعة الحوثي عن التعقيب.

وكانت المفاوضات غير المتواصلة قد استؤنفت بين الجانبين في مايو/أيار الماضي قبل تجديد هدنة بوساطة الأمم المتحدة شهرين إضافيين في الثاني من يونيو/حزيران الجاري.

وبعد أعوام من المواجهات العسكرية تسعى الرياض لبناء علاقات مع الحركة التي لا تزال تسيطر على مساحات كبيرة من الحدود اليمنية مع المملكة والتي تمتد على طول 1300 كيلومتر.

في غضون ذلك، يحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إقناع قادة الحوثيين بسحب قواتهم من طريق رئيسي واحد على الأقل في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكره أحد المصدرين وشخص ثالث مطلع على المحادثات.

وتعتبر إعادة فتح طريق الحوبان أحد الشروط التي حددتها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لتجديد الهدنة، لكن الحوثيين يمانعون حتى الآن، قائلين إن هذا الطريق هو إحدى جبهات القتال، وإن إعادة نشر القوات ليست جزءا من اتفاق الهدنة، وفقا للمصدر السابق.