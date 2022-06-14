السعودية تعلن إجراءات الحج الجديدة هذا العام.. تعرف عليها

أعلنت السعودية إجراءات جديدة للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، وذلك مع استعداداتها لاستقبال مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وسيشكل حجّاج الخارج الأغلبية العظمى، إذ يبلغ عددهم 850 ألفا.

واستحدثت السلطات السعودية بوابة إلكترونية حكومية تتيح للراغبين في تأدية مناسك الحج من العديد من الدول الغربية التسجيل مباشرة للحصول على التأشيرات اللازمة، في خطوة تهدف إلى القضاء على "وكالات السفر الوهمية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سعودي قوله إن هذا النظام سيسري على مواطني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وكان بوسع الراغبين في الحج في هذه الدول التسجيل عبر وكالات للسفر تنظم سنويا رحلات لأداء الشعائر المقدسة، لكن هذا النظام كان ينطوي على خطر حدوث احتيال أو تقديم خدمات بمستوى منخفض.

وأعلنت السعودية الآلية الجديدة الأسبوع الماضي، وانتهت عملية التسجيل مساء أمس الاثنين، وقالت السلطات إن الآلية الجديدة تهدف إلى "ضمان جودة الخدمات والشفافية في تكاليفها".

قرعة للمتقدمين

وستُجري السلطات السعودية قرعة بين المتقدمين لاختيار عدد متوافق مع حصة كل بلد من الحجاج، وستعلن السلطات الأربعاء المقبل أسماء الفائزين بقرعة الحج من داخل المملكة.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، ووصلت بالفعل طلائع الحجاج الأجانب الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19.

ووصل حجاج من إندونيسيا إلى المدينة المنورة (غربي المملكة) السبت الماضي لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجّهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.





احترازات كورونا

وألغت السعودية اليوم إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنه "تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح أن ذلك يتضمن "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي الشريف في المدينة".

وتسبّب الوباء في عرقلة كبيرة للحج في الموسمين الماضيين، وسمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة في الموسم قبل الماضي، قبل أن يتم رفع العدد الموسم الماضي إلى 60 ألفا ملقحين بالكامل وتم اختيارهم عبر القرعة.

ويقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية الأقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وفي أوائل مارس/آذار الماضي، أعلنت المملكة رفع معظم القيود، بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج من الخارج هذا العام.