برعاية الأمم المتحدة.. مشاورات المسار الدستوري الليبي تشكل لجانا من مجلسي النواب والأعلى للدولة لحسم الخلافات

أعلن مصدر بلجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة تشكيل لجان مصغرة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف التوافق على عدد من المواد الخلافية، وذلك بعد يوم من افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

وقال المصدر إن اللجان المصغرة تتكون من 3 أعضاء من كل مجلس، وستبحث إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة.

وأكد المصدر أن اللجان ستقدم نتائجها في الجلسة المسائية للجنة المسار الدستوري، وأن أي مخرجات للجنة المسار الدستوري تحتاج لاعتمادها كخطوة أخيرة من مجلسي النواب والأعلى الدولة.

وكانت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ألقت أمس كلمة افتتاحية في الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة، وشكرت فيها أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة على الالتزام والجدية اللذين تجليا في مشاركتهم في هذا المشروع، والعمل معا لإعداد إطار دستوري متين يُمكن ليبيا من تنظيم الانتخابات، داعية معرقلي هذه العملية باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانبا.

وأضافت وليامز أن "هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا، فبعد 11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب (…) أمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقا لإحياء الأمل في الليبيين ومنحهم سبيلا يُفضي إلى الانتخابات".

وتناقش جلسات الجولة الأخيرة نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية المفضية للانتخابات، بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم نحو 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية التي انعقدت أيضا في القاهرة.

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الجمعة الماضي بين مجموعتين مسلحتين بمنطقتي جزيرة سوق الثلاثاء وعمر المختار (وسط العاصمة الليبية طرابلس)، وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أحياء عدة من المدينة، مما تسبب في هلع وسط المواطنين.