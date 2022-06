الهند.. وتيرة الاحتجاجات تتصاعد ضد التصريحات المسيئة للرسول الكريم والشرطة ترد بمزيد من التنكيل

تصاعدت في عدد من المدن الهندية حدة الاحتجاجات المنددة بالتصريحات المسيئة لمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي أدلى بها أعضاء في الحزب القومي الهندوسي الحاكم، وانضم الطلاب في عدد من الجامعات للمظاهرات، في حين ردت الشرطة بمزيد من العنف والتنكيل بالمحتجين.

وشارك المئات من طلاب جامعة أليجار الإسلامية بولاية أوتار براديش (شمالي الهند) في مسيرة مساء أمس الأحد، ورددوا الشعارات المنددة برئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته.

وعبر الطلاب عن تضامنهم مع الناشطة فاطمة عفرين التي قامت الشرطة الهندية بإخفاء والديها وأختها قسريًا، وهدم منزلهم صباح أمس الأحد.

Muslim Student leader @AyshaRenna sustained injuries during lathicharge in Kerala’s Malappuram. She was leading a protest against the demolition of Muslim houses in UP.

Renna tells @MaktoobMedia that she was humiliated by a police officer while she was in detention pic.twitter.com/hsi5HDnSyA

— shaheenabdulla (@shaheenjournal) June 12, 2022