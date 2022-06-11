بعد الكشف عن نشر إسرائيل رادارات بدول خليجية.. إيران تعتبره تهديدا لأمن المنطقة وتتفقد قواتها في جزيرة طنب

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، في تصريح من جزيرة طُـنْـب الكبرى أمس السبت، إن السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة كلها وللدولة التي تسمح بذلك.

وتأتي تصريحات تنكسيري بعد أن كشفت القناة-12 الإسرائيلية أن الجيش نشر منظومة رادار في دول بالمنطقة، بينها الإمارات والبحرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن تنكسيري كان في زيارة تفقدية أمس للوحدات المتمركزة في جزيرة طنب الكبرى، وأنه تحقق من حالة التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني، كما تفقد الجاهزية القتالية في الجزيرة.

وخلال الزيارة، قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري إن السماح بوجود إسرائيل على أراضي دول مجاورة يشكل تهديدا لأمن المنطقة، محذرا بعض الدول "الشقيقة" من العلاقة مع إسرائيل، حسب تعبيره.

كما قال تنكسيري إن تقييمه لمستوى الأمن في المياه الخليجية جيد بسبب التعاون الإقليمي.

وبعد انتهاء الزيارة الخاطفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى دولة الإمارات قبل يومين، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم نشر منظومة رادارات إسرائيلية في عدة دول بالشرق الأوسط والخليج، دون تقديم تفاصيل عن موعد نشرها.

وذكرت القناة أن هذه المنظومة نجحت في توفير إنذار مبكر قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة ملغمة باتجاه إسرائيل حيث تم إسقاطها فوق العراق.

وقالت القناة إن الإدارة الأميركية تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعددا من دول الخليج، بما في ذلك دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.