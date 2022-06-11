إثيوبيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سدّ النهضة

كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية عن وجود استعداد من أديس أبابا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سدّ النهضة.

جاء ذلك بعد تصريحات لسيليشي بقلي المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد والسفير الحالي لإثيوبيا لدى الولايات المتحدة، والتي قال فيها إن بلاده مهتمة باستئناف المحادثات بشأن سدّ النهضة مع مصر والسودان.

وأدلى بقلي بهذه التصريحات خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي مايك هامر.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن التعبئة الثالثة لسد النهضة ستتم في موعدها، مضيفا أن المفاوضات الثلاثية ستستمر إلى جانب استكمال عملية بناء السد.

وتعثرت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، على خلفية خوف مصر من أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه النيل.

وتتمسك القاهرة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، ولا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضرّ بدولتي المصب: السودان ومصر.

ويوم الخميس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، وقال إن الموقف المصري ثابت بالحفاظ على الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل.

وكانت إثيوبيا أعلنت مطلع فبراير/شباط الماضي، أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من وحدة واحدة في السد.