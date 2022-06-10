مقتل 5 جنود من المارينز في تحطّم طائرة عسكرية أميركية في كاليفورنيا

قال سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) الخميس إن 5 من أفراده لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم من طراز أوسبري في جنوب كاليفورنيا خلال مهمة تدريبية.

وأفاد سلاح مشاة البحرية في بيان بأن الجنود الخمسة كانوا على متن طائرة "إم في-22 بي أوسبري" (MV-22B Osprey) عندما سقطت بالقرب من غلامس بولاية كاليفورنيا شمال الحدود المكسيكية.

وقال الميجور جنرال برادفورد غرينغ "نأسف لخسارة جنود مشاة البحرية الأميركية في هذا الحادث المأساوي. قلوبنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وهم يحاولون تقبل هذه المأساة".

والطائرة أوسبري يمكن أن تقلع وتهبط مثل طائرة مروحية وتحلق مثل طائرة تقليدية بجناحين، وكانت متمركزة في المحطة الجوية لمشاة البحرية في كامب بندلتون على بعد نحو 225 كيلومترا غربي غلامس.

ونفى الجيش الأميركي صحة تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة، ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن سارة مارشال المتحدثة باسم الجناح الثالث لطائرات مشاة البحرية -الذي يشغل الطائرة- نفيها صحة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونداءات الاستغاثة الأولية التي أطلقتها خدمات للطوارئ من مكان الحادث، والتي زعمت وجود مواد نووية على متن الطائرة.