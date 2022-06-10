أردوغان يحذّر اليونان ويدعوها للتوقف عن تسليح جزر إيجة

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الخميس- اليونان بالتوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري في بحر إيجة، وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في هذا البحر، ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

وحذّر أردوغان -في كلمة ألقاها بولاية أزمير غربي البلاد الخميس- أثينا، وطالبها بالابتعاد عمّا سماها "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، ودعاها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها، موضحا أن بلاده تركت لتقدير المجتمع الدولي تقييم مطالبتها بالنظر في الحدود البحرية لتركيا واليونان حول جزيرة ميس التي تبعد كيلومترين عن البر الرئيسي لتركيا، وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان.

وتابع أن اليونان رغم كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال تضغط على الأقلية التركية في غرب تراقيا ورودوس وإستان كوي، متجاهلة قيم التكتل وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن السماح لليونان بمواصلة سلوكها القمعي رغم إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عامي 1999 و2006، هو مثال على ازدواجية المعايير.

وأكد أردوغان أن تركيا تراقب تجاهل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعم اليونان العلني للتنظيمات الإرهابية، والتعامل غير الإنساني مع طالبي اللجوء.

وأعلنت تركيا في الأسبوع الماضي وقف المحادثات مع اليونان لأسباب من ضمنها الخلاف مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما تقول أنقرة إنها انتهاكات للمجال الجوي.

واستأنف البلدان المحادثات في العام الماضي بعد توقف لمدة 5 أعوام لحلّ الخلافات في منطقة البحر المتوسط وقضايا ثنائية أخرى، ولم تحرز المحادثات تقدما يذكر، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.